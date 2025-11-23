JAK ludzie reagują gdy kobieta jest agresywna wobec Faceta.
Dwa przypadki. Pan jest agresywny wobec Pani i odwrotnie . Reakcja wiadoma do przewidzenia.darosoldier
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Dwa przypadki. Pan jest agresywny wobec Pani i odwrotnie . Reakcja wiadoma do przewidzenia.darosoldier
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (34)
najlepsze
Ale też mogli trochę to lepiej nakręcić, może wziąć jakąś parkę trenujacą sztuki walki czy coś żeby to trochę lepiej wyglądało.
Bo tak to jednak on ją atakuje i to wygląda dość groźnie, a ona "po babsku" macha tylko łapami bojąc się uderzyć bardziej niż on dostać.
Obecnie wyniszczamy cywilizację i wymieramy w ultra-turbo-ekstremalnym tempie.