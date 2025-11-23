MIAŁ 1,8 PROMILA I PROWADZIŁ. SĘDZIA UMORZYŁA SPRAWĘ: DLACZEGO? I DROGOWE ZERO
Mariusza Sz., który został zatrzymany przez policję za kierownicą w stanie totalnego upojenia alkoholowego. Chociaż mężczyzna powinien stracić prawo jazdy i mieć skonfiskowany samochod, to sprawę umorzono..arkadi2020
Komentarze (32)
Ale jak zaczyna robić publicystykę i zaczyna wymyślać „jak być powinno” to czasem aż uszy bolą od chłopskiego rozumu.
A to, że prokuratura nie odwołała się od postanowienia to jest kolejny skandal. To po co oni są.
Chce tylko przypomnieć, że kierowca autobusu z Katowic przyjmował leki przeciwbólowe na ból placów żeby móc zarobić na chleb dzięki czemu zakwalifikowali mu to jako jazdę po pijaku i mógł dostać z zacznie wyższa karę xD
Niestety, nasze prawo jest zbyt uznaniowe a jego stosowanie często antyludzkie, czy da się lepiej nie wiem ale obecny system jest zły.
