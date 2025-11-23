Kasta "wolnych sondow" znowu się popisała, ja mam wrażenie że tam panuje większa mafia niż w polityce bo na polityków to przynajmniej ktoś patrzy, przecież to jest kryminał, jeżeli KTOKOLWIEK w tym kraju stwierdzi że jest praworządność czy ze żyjemy w sprawiedliwym kraju to ja tu nie widzę żadnej różnicy pomiędzy panstwem z kartonu a Ukrainą czy Rosją, taka sama korupcja i kolesiostwo, rzygać się chce...