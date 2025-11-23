Zakaz handlu w niedzielę, wprowadzony w 2018 roku, miał chronić pracowników i przywrócić święto rodzinie. Tymczasem z upływem lat stał się symbolem rosnącej frustracji - zarówno klientów, jak i przedsiębiorców, którzy próbują odnaleźć się w gąszczu wyjątków, luk i niejasnych regulacji.