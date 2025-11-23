Niedziele handlowe wracają? Czas skończyć z absurdem i oddać handel Polakom
Zakaz handlu w niedzielę, wprowadzony w 2018 roku, miał chronić pracowników i przywrócić święto rodzinie. Tymczasem z upływem lat stał się symbolem rosnącej frustracji - zarówno klientów, jak i przedsiębiorców, którzy próbują odnaleźć się w gąszczu wyjątków, luk i niejasnych regulacji.miro87
- Ehem. Tak samo jak VAT 23% był "tylko na 3 lata" ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Nie, nie wracają
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_nag%C5%82%C3%B3wk%C3%B3w_Betteridge%E2%80%99a
Ależ ja nie cierpię klikbajtow...
Czyli ludzie pracujący na stacjach benzynowych, restauracjach, hotelach i innych biznesach gdzie ludzie spędzają czas w niedziele nie mają praw pracowniczych?
w niedziele dać 150% stawki i będą kolejki na te dni... ja j---e
Czyli na przykład w marcu, biedni pracownicy marketów muszą mieć wolne na spacery i msze z rodziną, ale w grudniu już nie muszą, bo... katolicy ruszają na zakupy XDDDDDDD