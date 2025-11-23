Hity

tygodnia

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej odmawia ujawnienia zarobków.
3614

Patologiczni policjanci zmyślili prawo i brutalnie je na mnie egzekwowali!
3309
Policja Bieruń wytacza Audytorowi postępowanie i blokuje komentarze
3063
Międzynarodowy dzień awarii sprężarki
3051
76 osób na jedno miejsce na dermatologię, 65 na endokrynologię
2938

