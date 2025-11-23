Największym przekrętem bogaczy było przekonanie kobiet do emancypacji i pracy zawodowej. Kiedyś facet pracując zarabiał tyle że utrzymywał całą rodzinę a teraz 2 osoby muszą pracować i to nie wystarcza. Wpuszczenie kobiet na rynek spowodowało obniżenie zarobków mężczyzn bo wieksza konkurencja, a kobiety nie mają czasu na dzieci.