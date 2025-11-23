Zgubiliśmy milion Polek. Nie wiadomo z czego żyje duża grupa kobiet
W Polsce żyje około miliona kobiet, które nie pracują, nie opiekują się dziećmi i nie uczą się. Co robią, z czego żyją?PIAN--A_A--KTYWNA
Komentarze (139)
najlepsze
@zwora: nawet wcześniej ale lata 70-85 na śląsku to taki model rodziny dominował.
Facet na kopalni lub innym przemyśle a kobieta zajmowała się domem i dzieci, układ sprawiedliwy i zgodny z naturalnym porządkiem ról.
Zmiana tego układu na oboje rodziców pracujących, powoduje b----l w domu i burzy relacje z dziećmi ponieważ brak na wszystko czasu ze względu na przerzucanie zajęć domowych pomiędzy tym kto jest dostępy.
Nie zgubiliśmy, one są i zagubiły się w sobie czekając na prince'a (min 9,5/10) z jego majątkiem
