Potentat pokazuje, że zgazowanie węgla ma sens. A u nas temat nie istnieje.
Mocarstwo poważnie myśli o projektach z zakresu zgazowania węgla. A jak jest u nas? - W Polsce temat ewentualnego zgazowania węgla od wielu lat nie jest już w ogóle poruszany - komentuje dla portalu WNP Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.Bobito
@mkorsov: Tylko praca w lidu za "grubą" kasę jak to jest reklamowane w necie i również tutaj.
https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/138882-jsw-mysli-o-zgazowaniu-wegla
Tzn oczywiście dla ludz którzy zarabiają na węglu to świetny plan, ale dla nas którzy za to płacimy to kolejny niezły wal
W Chinach jak zawsze robi coś z przytupem, to nie jest jeszcze dużo bo to mniej więcej. 100-120tys. baryłek/ dzień ale od czegoś trzeba zacząć (Polska zużywa dziennie 500-600tys. )