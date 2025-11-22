U nas temat nie istnieje ponieważ na prawdę jest to nieopłacalne... To nie jest tak że takie podziemne gazowanie węgla można robić sobie wszędzie, tak samo. Struktura geologiczna górnośląskiej niecki węglowej (zagłębia dolnośląskiego tym bardziej) jest bardzo skomplikowana, pokłady są pofalowane i poprzecinane licznymi uskokami, które komplikują wydobycie a co dopiero gazowanie złóż. GIG (Główny Instytut Górnictwa) nie raz podchodził do tematu w wielu analizach, zawsze z tym samym skutkiem.