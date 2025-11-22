Rachunki za prąd w 2026 roku. Opłaty wzrosną nawet o połowę.
2026 roku Polacy zapłacą wyraźnie więcej za prąd. Wzrost trzech kluczowych opłat kogeneracyjnej, mocowej i OZE - przełoży się na znaczące podwyżki rachunków dla gospodarstw domowych. Nowe stawki ogłoszone przez rząd i URE pokazują, że koszty energii elektrycznej wzrosną nawet o kilkadziesiąt procentBobito
Płaciłem 200, teraz 380-390. Zobaczymy do ilu dobiją...
@zeMadafaka: spokojnie, w tym artykule mówią tylko o 3 podwyżkach, ale nie zapominajmy, że jest koniec mrożenia samej energii od stycznia, kolejne 10% więcej do rachunku. Jak płacisz 390 zł to będziesz od stycznia powyżej 450, bliżej 500.
@Rurururkowiec: Heh, no tak. Gdyby nie podła UE to już mielibyśmy 3 elektrownie atomowe, prawda? UE nie ma nic wspólnego z gigantycznym zadłużeniem Polski w czasie pandemii. Teraz będziemy to spłacać w równie przyśpieszonym tempie
Trzeba pożegnać POPiSowe towarzystwo.
--------edit, a pierdzielić, oszacowałem. Kwh wyjdzie ~1,5zł na ropie i 1,1zł na LPG. Czyli LPG już się opłaca, kwestia amortzacji generatora i aku. No i jeszcze jedna zaleta której nie liczę- mamy ciepło odpadowe nadające się do grzania CWU/chaty.
Nich ktoś sprawdzi swoim liczeniem.