No to jak jest słaba to jak wpływa?Zmieniła się cyrkulacja na południkową jeszcze zanim to słabe, pełzające La Nina się zaczęło.Słaby wir polarny i meandrujące prądy strumieniowe.Zobaczymy jeśli taki napływ jak poniżej będzie zimą i dowali miejscami mróz z 4-ką z przodu to odechce się pomp ciepła, ETS, ETS2 i ratowania planety: