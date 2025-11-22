La Niña w pogodzie. Czy czeka nas mroźna i śnieżna zima?
Tegoroczna La Niña na Pacyfiku ponownie wpływa na pogodę na całym świecie. Choć jak mówi Dawid Biernacik z IMGW w rozmowie z BiznesAlert jest ona raczej słaba lub umiarkowana i nie tak silna, jak niektóre epizody z przeszłości.
Zmieniła się cyrkulacja na południkową jeszcze zanim to słabe, pełzające La Nina się zaczęło.
Słaby wir polarny i meandrujące prądy strumieniowe.
Zobaczymy jeśli taki napływ jak poniżej będzie zimą i dowali miejscami mróz z 4-ką z przodu to odechce się pomp ciepła, ETS, ETS2 i ratowania planety:
https://wykop.pl/wpis/82805797/trwa-wymiana-poludnikowa-mas-powietrza-do-polski-n
Do Polski napłynęło powietrze arktyczne prosto znad bieguna północnego. Na nizinach można było dzisiaj (23 sierpnia) obserwować wiszące pod chmurami smugi (virga) śniegu/krupy śnieżnej (co zresztą było prognozowane w postaci "mixed" (docierającego do powierzchni gruntu, ale wątpię, że miało to miejsce w rzeczywistości) przez
Jak ktoś ma gruntową PC to -40 nie powinno być straszne. A tym, co mają powietrzną jak było -15 stopni w zeszłym roku to im licznik prądu już w nadświetlną wchodził ( ͡º ͜ʖ͡º). Przy minus 40 to już zostanie tylko machającypapaj.jpg
@chromypies: Polacy mają depresję totalną, dlatego, że nie ma słońca przez siedem miesięcy w roku, a lato bywa czasem nie gorące ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@ToksycznyArek: Babciny mit. Zobacz sobie, jakie temp. są na Syberii zimą, a później zobacz, ile tam jest komarów i innych insektów.
35-40 lat temu, zima ze śniegiem trwała tygodniami, na sanki się chodziło codziennie. Te obecne zimy to jakaś parodia :)
W czasach masowej i zaawansowanej, wielopoziomowej propagandy i bezustannego prania mózgów, będzie to trwało jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo...