Udany start polskiej rakiety kosmicznej Perun.
W sobotę, tuż przed godziną 14, polska firma SpaceForest przeprowadziła udany start suborbitalnej rakiety PERUN z centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Na pokładzie znalazły się m.in. ładunki badawcze z całej Polski.glaaki
Rakieta osiągnęła wysokość około 50 km.
dupę, a nie orbitę.
https://www.trojmiasto.pl/biznes/Suborbitalna-rakieta-PERUN-gotowa-do-startu-n210905.html
@MalyMisiek: Jednak Czerwona
taki Perun to może być fajna zajawka w tym kierunku
Ukraińcy też swojego Flaminga ( pocisk manewrujący ) z d--y nie wyjeli
potrzebne są takie projekty i tu powinna iść kasa
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/odbyl-sie-pierwszy-lot-rakiety-bigos-4-4799.html