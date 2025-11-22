AI przerabia zdjęcia, które mają pomóc uzyskać zwrot za zamówione jedzenie
Rosnąca dostępność narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji sprawia, że firmy dostawcze mierzą się z nowym typem nadużyć. Coraz więcej klientów przesyła sfabrykowane lub zmanipulowane zdjęcia posiłków w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.kasia-nowak85
- #
- #
- #
- #
- #
- 80
- Odpowiedz
Komentarze (80)
najlepsze
Niektórzy ludzie to szmaty jeżeli w grę
Ktoś wtedy zdecyduje się na takie coś?
Najpierw musieliby nie uznać reklamacji, a do tej pory firmy chciały być proklienckie, bo konkurencja duża. Uczciwy klient zobaczy, że przyszło coś nie tak i robią problemy, to zmieni firmę. Lepiej takiej firmie zrobić zwrot za jeden posiłek, ale za to sprzedać kolejne dziesięć.
Weszła nowa metoda naciągania, to
Secundo: cytuję siebie: "parę najgłupszych przypadków".
Tertio: wystarczy że firma będzie robiła fotki tego co od niej wyjeżdża. W wielu branżach to już norma - jak kupisz lodówkę z usługą ustawienia to firma po wszystkim robi fotki i już nie wciśniesz kitu "lodówka przyjechała poobijana".