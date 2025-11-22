Nie wiem jakim draniem trzeba być, żeby takie rzeczy robić. Ja czasami rezygnuję z reklamacji w przypadku drobnych rzeczy, jak sobie pomyślę o marnotrastwie składników i wysiłku ludzi, którzy to jedzenie przygotowali/dostarczyli. Firmy są obecnie pod ogromną presją ekonomiczną, dokładanie im obciążeń przez ludzi pozbawionych zasad moralnych jest s------------m. Karma zawsze wraca.