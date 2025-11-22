Plaga rozwodów w Polsce.
W Polsce rozwodzi się coraz więcej par. Tylko w trzech kwartałach 2024 r. do sądów okręgowych w całej Polsce wpłynęło prawie 62 tys. pozwów rozwodowych. To o 1,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2023 r., kiedy było ich blisko 61 tysięcy donosi Monday News.gerwazy-oko
Ja się tylko dziwię dzisiejszym facetom, że wciąż podpisują umowy prawne zwane małżeństwem - przecież te umowy nie dają im żadnych korzyści, a jedynie same straty.
im szybciej większość facetów zrozumie, że podpisanie umowy małżeńskiej to założenie sobie stryczka na szyję i oleje ten shit-test, tym lepiej. Bardzo pomaga w tym nagłaśnianie w mediach różnych jazd związanych z alienacją rodzicielską, alimentami na dorosłe osoby i innych.
Inaczej działasz w niedoborze i samotności, a inaczej działasz w nadmiarze, hipergamii, egoizmie i egocentryzmie.
Dlatego wszystko to należy wywrócić do góry nogami i zacząć
Do tego sprawę pogarsza kobieca hipergamia i media społecznościowe ją wzmacniające.
@solarris: Bardzie Instagram, Tik tok czy inny facebook. Choć te podane przez ciebie też "anty facet" na sztandarach mają.
Jakbym słyszał trąby apokalipsy
Faktycznie, o wiele lepiej...
A WY SIĘ Z RUSKICH ŚMIEJECIE ŻE IM ROSJANKI BIORĄ ŚLUBY Z REKRUTAMI ŻEBY WYŁUDZIĆ KASĘ OD PAŃSTWA,A U POLACZKÓW NAWET WOJNY NIE TRZEBA.
To sobie wyobraźcie co będzie jak wojna przyjdzie, mówiąc krótko, macie p--------e XDD
@8kiwi: współczuję otoczenia
Nie rozumiemy się. Nigdzie nie napisałem o moim związku, tylko obserwację jak inne osoby mają skompilowaną sytuację? Przez co nie rozumiem jak ma tutaj zastosowanie empatia... ale może jak jej więcej użyjesz to zrozumiesz dlaczego twój zdawkowy komentarz jest dla mnie dziwny i niezrozumiały.
Do chrzanu, jak każda, ale zrobiłem pranie, prasowanie, zmywanie, posprzątałem dom, poszedłem pobiegać i na spacer.
Nie chapałem na kobiety.
Nie gram w gry.
Nie mogę cieszyć się życiem, jeśli moje marzenie (będące jednocześnie fundamentalną potrzebą człowieka) jest niemożliwe do zrealizowania.
Te pragnienia nas dotyczą, tak jak 99% ludzi.