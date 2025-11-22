Biedronka podejrzana o zmowę. Kierowcy zdradzają kulisy.
Biedronka i firmy transportowe utrudniały kierowcom zmianę pracy, a sprawą od kilku miesięcy zajmuje się UOKiK. Kierowcy przybliżyli sytuację i pokazali, jak byli traktowani. UOKiK postawił zarzuty sieci oraz 32 firmom transportowym za ograniczenie możliwości zmiany pracy kierowcom pomiędzy firmami.spere
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
i naklejki na cały gang biedroniaków ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W transporcie jest czysty "kapitalizm" a to są właśnie efekty. I nie, że jestem przeciwny warunkom rynkowym.
Wystarczy odpalić ogłoszenia różnych podwykonawców na tę samą robotę pod tą samą firmą za tę samą stawkę.
No co za przypadek....
@ZawodowyMacherOdLosu: no to tak ze 90% rynku opisałeś, w co warto wariacie?
bezrobocie 10 -15% i na kolanach z CV w zębami o byle jaka pracę
ja to przerabiałem w 2004 ( było 20% bezrobocia ) gdzie do kaczej pracy nawet gównianej na chłodni za minimalna było 100 osób ( ͡° ͜ʖ ͡°)