Kultowa scena z filmu ,,Tato". Wyrok sądu w sprawie opieki nad dzieckiem.
Kanał Tabu: ",,Zainteresowane grupy" nie mają interesu, by doszło do jakichkolwiek zmian, gdyż rozwody i kwestia dzieci, to KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA. Hajs leje się strumieniami i tylko o to chodzi."1988BaZyL
Komentarze (32)
Potrafią bywać o wiele bardziej bezczelne, lekceważyć fakty, robić fikołki interpretacyjne a do tego gwałcić podstawowe prawa w rozumieniu wszelakim - od konstytucyjnych przez przepisy prawa czy ogólne ale fundamentalne zasady prawne.
niemoralne i nieludzkie
MOŻE jedna na 10 się nadaje do tych zawodów, hehe
Pokazanie, że
@fraktalka89: value added komentarz, dzięki
@fraktalka89: kuźwa, ja jestem MEGA ogarnięty w sprawach córki to jak się mnie ktoś pyta o leki jakie bierze, nazwisko wychowawczyni, imiona najlepszej koleżanki to pustka w głowie.
Co nie zmienia, że to ja a nie żona mam największy udział w życiu córki. To mnie znają i rozpoznają na ulicy jej koleżanki, nauczyciele, rodzice koleżanek. Ja