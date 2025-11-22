Film był dobry, bo nie przedstawiał ojca jako świętego. Facet wielokrotnie zdradzał żonę, był niezbyt ogarnięty w sprawie opieki i bez dużej wiedzy o bieżących sprawach córki, poruszono też wątek, że jest w jakimś stopniu współodpowiedzialny za chorobę matki (wpływ babci dziecka przedstawiono jako większy). Mimo to, był wystarczająco dobrym rodzicem i nie było żadnego dobrego powodu, żeby nie mógł się swoim dzieckiem zająć, skoro matka nie jest w stanie.

Pokazanie, że Pokaż całość