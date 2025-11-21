TLTR: Raków 50000€ kary i 5 meczów bez udziału kibiców, Legia i Jagiellonia po 20000€ i 2 mecze bez udziału kibiców. Stwierdzili, że nad Lechem nie ma się co bardziej znęcać. W sumie nam się upiekło.

Acha, Maccabi ma zapłacić 5000€ na IDF i 100 razy napisać ma tablicy: "Nie będziemy wywieszać transparentów" - po tym się juz chyba nie pozbierają.