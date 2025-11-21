Śmieszna kara dla Maccabi Hajfa za transparent na meczu z Rakowem Częstochowa
Media: UEFA zdecydowała ws. kary dla Maccabi za transparent! "Śmiać się czy płakać? UEFA po ponad trzech miesiącach podjęła decyzję ws. ukarania izraelskiego klubu Maccabi za skandaliczny transparent na meczu z Rakowem.mrbarry
Komentarze (13)
Acha, Maccabi ma zapłacić 5000€ na IDF i 100 razy napisać ma tablicy: "Nie będziemy wywieszać transparentów" - po tym się juz chyba nie pozbierają.
Znalazłem, za TVP
"Jak tam sprawa kibiców Maccabi Hajfa? Dajesz śmieszną karę czy wybierasz antysemityzm?"