"Traktują nas jak niewolników". Strajk generalny w kilku fabrykach firmy Valeo.
Od czwartku od 6 rano trwa strajk generalny w kilku fabrykach Valeo w Polsce. Firma produkuje części samochodowe. Największy protest trwa w zakładzie w Chrzanowie, gdzie podczas porannej zmiany odeszło od maszyn prawie 300 osób, a po południu kolejne 200.Zakopianczyk
Nie ma nic gorszego niż przełożony Polak, który chce pokazać zagranicznemu właścicielowi jak się powinno traktować ludzi.
@bossssob:
Brak szacunku do siebie, brak własnej godności i brak znajomości podstawowych praw jakie się ma nie jest oznaką ukończenia szkoły.
Skoro Ty w robocie pozwalasz aby tobą pomiatano i traktowano
Ci, którzy nie strajkują, robią dokładnie to, na co liczy każdy pracodawca, trzymają głowy nisko, boją się ruszyć i liczą, że jakoś to będzie. To
W Skawinie i Czechowicach tez były fabryki
Sugerujesz że takie same sytuacje występują w Niemczech, Norwegii czy Szwajcarii?