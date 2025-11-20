75-latek przez 11 lat oszczędzał pieniądze na lokacie. Zdębiał, gdy zamknął
rachunek. Przez 11 lat trzymał pieniądze na lokacie w dużym banku. Myślał, że w ten sposób zabezpieczy swoją przyszłość. Kiedy w końcu postanowił ją zamknąć i wypłacić pieniądze razem z odsetkami, przeżył szok. "Czuję się oszukany i okradziony przez bank" mówi mieszkaniec powiatu szamotulskiego...KapitanTorpedal
@Reanef: Dokładnie tak. I jeśli ma tak pozostać to należy bezwzględnie karać PREZESÓW za każdą decyzje banku uderzającą w podważanie tej tezy.
Maja w dupie terminy, maja w dupie wysylanie postanowien prokuratora, dowiedziec sie cos tam to tragedia. Ogolnie 0/10 dno totalne. Na odpowiedz z reklamacji czeka sie miesiacami.
Ogolnie na cokolwiek sie czeka miesiacami, uzyskac sensowana odpowiedz sie nie da.
B----l jakich malo, dziwie sie ze to dziala jeszcze w ogole
Tak się pasożytuje na społeczeństwie przy akceptacji środowisk politycznych. Jak zaczynają coś gadać o opodatkowaniu banków, megakorporacji to zaraz się zjeżdża 'Obrona Częstochowy'.
Jak to było ostatnio z Metą i google? Że atakują naszego strategicznego sojusznika-USA.
Wiem, lewactwo, tak jak inne prawa klienta.
Mi bank zmienił wysokość ostatniej raty kredytu (splacalem na podstawie harmonogramu dostapnego przy podpisywaniu unowy) i nawet mnie o tym nie poinformował. Czasisz? Zmienił warunki umowy w trakcie jej trwania i nawet nie raczyl poinformować. Pol roku sie bujałem z reklamacją bo u nich jakis automat to zrobił i
@Danuel:
@antek-solok: Gość ma 75 lat. Jak łatwo policzyć, urodził się w 1950. Możliwe jest, że ma trudności ze zrozumieniem oszustw współczesnego świata.
@Radziey: może jako człowiek starej daty pamiętał czasy (i to nie tak odległe), gdy z trzymanych na koncie niedużych pieniędzy przyrastało dużo więcej kasy niż obecnie.
@Adicts: tylko, że facet miał 0,01% rocznie.
"Formalnie wszystko odbyło się zgodnie z zasadami — lokata emeryta miała zagwarantowane 2,5-procentowe oprocentowanie jedynie na pierwsze pół roku trwania, następnie oprocentowanie było ustalane oddzielnie dla każdego kolejnego półrocznego cyklu."
Nie przeczytał szczegółów, zaufał bankowi który chwalił się procentem obowiązującym tylko przez pół roku, a przez następne 10 lat
I tutaj, w
Warunki są znacznie bardziej przyzwoite, bo bank ma większe szanse na zysk, a nie chce stracić takiego klienta, więc w kulki nie leci. Ten dziadek ze swoimi kilkoma tys. zł. to nie jest dla nich klient.
Ty mi zaraz wyskoczysz z S&P500, który w analogicznym okresie zrobił 330% - ok tylko z jakim ryzykiem? To są inne produkty dla innych grup odbiorców.
Zresztą jak sobie popatrzysz nieco dalej w historię, to spokojnie znajdziesz okres - np 2000-2010, gdzie gość by jeszcze do interesu dołożył.
Poza tym,
@bossssob: i jaki masz z tego morał dla dziadka? Miał za te 6,5k sobie kupić metr kwadratowy mieszkania? Masz jeszcze jakieś dobre pomysły?