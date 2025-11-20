TLDR; "Wpłacił 6,5 tys. zł, a oprocentowanie wynosiło 2,5 proc w skali roku. [....] Przez 11 lat trzymał oszczędności na lokacie. Dostał 260 zł odsetek."



"Formalnie wszystko odbyło się zgodnie z zasadami — lokata emeryta miała zagwarantowane 2,5-procentowe oprocentowanie jedynie na pierwsze pół roku trwania, następnie oprocentowanie było ustalane oddzielnie dla każdego kolejnego półrocznego cyklu."



Nie przeczytał szczegółów, zaufał bankowi który chwalił się procentem obowiązującym tylko przez pół roku, a przez następne 10 lat Pokaż całość