Ja studiuję i pracuję w zawodzie od pierwszego roku i nie mam zdolności kredytowej, mało tego od 2 miesięcy próbuję zdiagnozować problemy z przełykiem i żołądkiem i jeden lekarz odsyła mnie do drugiego (początkowo leczyli IPP, ale nie pomaga), o skierowanie człowiek się nie może doprosić, bo ponoć za młody na raka (aż się nóż w kieszeni otwiera) więc pójdę na wszystko prywatnie, całość wyniesie mnie pewnie z 3k złotych (gastroskopia, kolonoskopia, Pokaż całość