Lekarka narzeka: rezydenci "ledwo wchodzą w zdolność kredytową" xD
"Szybkie google ile zarabia lekarz rezydent. Obiektywnie - nie są to małe pieniądze. Ale żeby aż tak szokujące? Ledwo wchodzą w zdolność kredytową" - lek. Aleksandra Gładyśtomasztomasz1234
Komentarze (137)
@techninja: to napisz a nie pitol mi takie farmazony.
Każdy kto mówi "goole it", jest bidokiem bez argumentów.
https://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kredyty/kredyt-obrotowy/kredyt-obrotowy-dla-profesjonalistow-lekarzy
Jak zobaczę balonowego w kajdankach to mi wystarczy
Po prostu nie ma szans na jakąkolwiek zdolność.
ja do tej pory tego nie ogarniam. dali jakiegoś menela, zrobili przekręty. pół kraju r-------e a ten sobie robi co chce i nawet nikt nie wie gdzie jest xD
- najpierw klaskali lekarzom i dowozili im darmową pizzę, a za chwilę jadą po nich jak po burych sukach
- najpierw jeździli na wyścigi na granicę z Ukrainą, żeby przywozić jak najwięcej uchodźców, a teraz najchętniej wszystkich by wygonili
- najpierw tłumnie wpłacają kasę na zbiórkę dla rodziny pilota F16, a potem z zawiścią pytają dlaczego inne rodziny też
@BrakWolnegoLoginu: standard. G. wiedzą to rzucą IPP po pewnie wrzody. Pan za młody na chorobę też standardowy tekst. I 300 pln poprosze.