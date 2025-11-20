Policjanci z Niska zgubili terminal do sprawdzania danych
Do zdarzenia doszło 21 października 2025 roku. Jak informuje Komenda, urządzenie zostało zgubione w trakcie wykonywania czynności służbowych przez policjantów, a następnie znalezione jeszcze tego samego dnia przez mieszkańca powiatu niżańskiego, który przekazał je funkcjonariuszom.krabozwierz
Komentarze (57)
najlepsze
Chociaż bym się nie zdziwił.
@zubrzpuszczy: Może wyszedł bez spodni, bo zapomniał.
Jakoś im nie wierzę. Gdy mamy nagranie z tego, że policja po cywilu pobiła człowieka z parkinsonem to twierdzą, że to było "dynamiczne zatrzymanie".
https://youtu.be/9_uO2F2xJFI?si=UnE6yqyL_53TMP7q
Tak dla przypomnienia, pan policjant stwierdził że licznik w twoim samochodzie NIE JEST HOMOLOGOWANYM licznikiem i tylko iskra jest elegancka. Jak wyszło potem to już po
Ałaaaa, moje uszko, pani hujecka, jak to boli, muszę mieć plaster
UODO powiedział "NieUODnie panie policjancie, nieUODnie, proszę tak nie robić więcej, bo nie będzie pączków".