Gdańsk: największy i najgłębszy terminal kontenerowy na Bałtyku gotowy!
Baltic Hub zakończył budowę nabrzeża T3 największej inwestycji portowej w regionie Morza Bałtyckiego. We wrześniu terminal uzyskał pozwolenie na użytkowanie ostatniego odcinka placu, a z początkiem października pozostałe cztery z 20 suwnic aRMG zostały oddane do użytku. Więcej informacji + FILM ->ralf-szer
Komentarze (7)
najlepsze
OK. A teraz odliczamy 3 dni i jeżeli nie będzie tej serii artykułów to piszesz oficjalne przeprosiny. Jednocześnie kajasz się za każde słowa krytyki ze strony PIS.
Komentarz usunięty przez autora