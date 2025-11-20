Kraków zakazuje fajerwerków
Rada Miasta Krakowa podjęła w środę uchwałę zakazującą używania fajerwerków. Fajnie że zajmują się największymi problemami tego rozkopanego i zadłużonego miastaconamirko
Tutaj zakaz fajerwerków, a wyobraźcie sobie że np. w Siemianowicach Śląskich jest strzelnica i jak w niedzielę(ale nie tylko)zaczynają nawalać to 7 km dalej słychać cały dzień. I jakoś nie zakazali. A wiecie czemu? Bo tam nie strzela Mietek z Mirkiem. Tam stali bywalce to "elita". A elity się nie tyka.
W parku na krowodrzy nawet ławki są u---------e bo psy biegają po nich, pomijam jakąkolwiek aktywność sportową gdzie większość psów się tam rzuca na rowerzystów czy biegaczy...
Kraków na ten moment wygląda obsrany przez gołębie, do tego doszedł zapach moczu i psich odchodów, w lecie to w ogóle jest tragedia...
Ale
Zresztą ten zakaz spowoduje likwidację firm zajmujących się oprawą fajerwerkami,
W końcu nawet Prezydent Miszalski zagrał tam samego siebie, więc jest git.....
Cytat:
Radny Łukasz Gibała zaapelował do władz miasta o zmiany prawne, które miałyby umożliwić wprowadzanie psów na teren cmentarzy ...