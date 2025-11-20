A kiedy kraków w końcu zacznie egzekwować od właścicieli mandaty za obszczane kamienice i psie kupy w parkach + na chodnikach?



W parku na krowodrzy nawet ławki są u---------e bo psy biegają po nich, pomijam jakąkolwiek aktywność sportową gdzie większość psów się tam rzuca na rowerzystów czy biegaczy...



Kraków na ten moment wygląda obsrany przez gołębie, do tego doszedł zapach moczu i psich odchodów, w lecie to w ogóle jest tragedia...



