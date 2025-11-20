Tysiące routerów przejętych przez chiński botnet. Oto lista zagrożonych modeli
Tysiące routerów ASUS po zakończeniu okresu wsparcia zostało przejętych i przekształconych w botnet.ochucki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Tysiące routerów ASUS po zakończeniu okresu wsparcia zostało przejętych i przekształconych w botnet.ochucki
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (36)
najlepsze
@isiaczek: To Openwrt na dany sprzęt robi się na podstawie kodów źródłowych? Sądziłem ze to revers eng.
Polecam bo sam mam całkiem rozbudowanego laba.
@brokenik: Przecież mikrotik z wifi leży i kwiczy i nie za bardzo do czegoś się nadaje.
https://toh.openwrt.org/?view=normal
Przykładowy model z Wifi 6.
jak widać jest tam acer predator connect w6 , jeszcze dostępny na allegro. Pakujesz OPNWRT i masz sprzęt z aktualizacjami i to w całkiem przyzwoitej konfiguracji .