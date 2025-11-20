Zachodnie korpo ściąga imigrantów destabilizując społeczeństwo i zaniża pensje Polakom.

Ja jeszcze rozumiem, że ich to nie obchodzi bo liczy się tylko zysk, ale to, że zezwala na to państwo to jest patologia.

W Chrzanowie zamiast Valeo był polski Fablok, który eksportował lokomotywy już w okresie międzywojennym.