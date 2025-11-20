Strajk we francuskim zakładzie w Polsce."Będą ściągani pracownicy z Azji, Afryk
Na jednym ze spotkań prezes Michał Odyniec oficjalnie oświadczył stronie społecznej, że będą ściągani tutaj pracownicy z Azji, z Afryki. Nie jesteśmy przeciwni, żeby te osoby były tutaj zatrudniane, ale oficjalnie nam było powiedziane, że te osoby będą robić za najniższą krajową - powiedziała Katarzrychu-nalepa
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
@Koner1391: gdyby płacił godnie ludziom to by się mu biznes nie spinał? czy zwyczajnie by mniej zarobił?
Ja jeszcze rozumiem, że ich to nie obchodzi bo liczy się tylko zysk, ale to, że zezwala na to państwo to jest patologia.
W Chrzanowie zamiast Valeo był polski Fablok, który eksportował lokomotywy już w okresie międzywojennym.
@LaurenceFass: Liberalny kapitalizm, w którym dobre jest to, co zwiększa krótkoterminowe zyski interesariuszy.
Właśnie przez takich sojaków przegrywamy...
To są efekty socjalizmu...b---a która zapala się z czasem
Miejsca pracy niby są... Ale nie dla Polaków.
Podatki niby też płacą... Ale śmiesznie niskie.
Know-How? Większość firm nic odkrywczego u nas nie robi.
Więc na ch.. nam to? Niech s---------ą.
Też na bezrobociu.