Bąkiewicz złamał zakaz zbliżania się do granicy? "Cyrk na kółkach"
Prokuratura sprawdzi, czy Robert Bąkiewicz złamał sądowy zakaz zbliżania się do granicy polsko-niemieckiej. Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka informuje, że chodzi o sytuację ze środy, gdy lider Ruchu Obrony Granic znalazł się w pobliżu mostu granicznego w Słubicach.Stopa_Szopa
Komentarze (51)
W Polsce żaden sąd i prokuratura nie może zakazać obywatelowi zbliżania się do granicy. Nie został skazany na więzienie, nie jest aresztowany, no to jest coś takiego jak swoboda przemieszczania się.
@new-object: Mister Bąkiewicz to łobuz, ale zakaz zbliżania się do granicy brzmi trochę głupio. Jak będzie chciał pojechać do Niemiec, to chyba będzie musiał jechać dookoła. xd
@new-object: przecież nie został skazany :)
Jak będzie leciał odpowiednio wysoko to może ( ͡° ͜ʖ ͡°)
potrafią tylko krzyczeć POLSKA, NASZA POLSKA NARODOWA! CHWAŁA WIELKIEJ POLSKIEJ POLSCE!!
i każdego na wykopie wyzywać od ANTYPOLAKA, WROGA OJCZYZNY...