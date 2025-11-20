Hity

tygodnia

Funkcjonariusze pobili na stacji benzynowej mężczyznę z chorobą Parkinsona.
3830
Bananowy syn właścicieli "Agmaz" chwali się jazdą +270km/h
3738
76 osób na jedno miejsce na dermatologię, 65 na endokrynologię
2907
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej odmawia ujawnienia zarobków.
2851

Patologiczni policjanci zmyślili prawo i brutalnie je na mnie egzekwowali!
2840

