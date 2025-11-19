Gwiezdne wrota oficjalnie otrzymają nowy serial na Prime Video!
Amazon nareszcie zapowiedział nowy serial ze świata Stargate.IGNPolska
- #
- #
- #
- #
- #
- 87
- Odpowiedz
Amazon nareszcie zapowiedział nowy serial ze świata Stargate.IGNPolska
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (87)
najlepsze
Dr. Rush moja ulubiona postać.
Aby tylko nie z-----i jak tolkiena, wheel of the time i inne dobre rzeczy.
Na prime obejrzalem z dobrych seriali SF: The Peripheral i The Expanse
Z drugiej strony zwerbowano głównych scenarzystów serialu i Rolanda Emmericha, który był odpowiedzialny za film...
https://x.com/PrimeVideo/status/1991189912280777126
@jestemtakizmeczony: czyli diversity i 15 latkowie w drużynie wrót xD
@jestemtakizmeczony: Guess what xD
Owszem, Emmerich (reżyser i współscenarzysta oryginalnego filmu z 1994 roku) będzie producentem wykonawczym razem z Deanem Devlinem, który też był współscenarzystą filmu.
Ale głównym scenarzystą i showrunnerem będzie... Martin Gero 😬 (Atlantis, uczeń Coopera), a jego pomagierem - Cooper (który to był showrunnerem słabych imho sezonów 7+
do tego aktorzy się mocno zestarzeli
@eSUBA94: