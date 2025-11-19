3I/ATLAS - konferencja NASA na żywo
NASA zapowiedziała wyjątkową konferencję na żywo podczas której zaprezentuje nowe, wysokiej rozdzielczości zdjęcia międzygwiezdnej komety 3I/ATLAS, uchwycone przez różne sondy i teleskopy. To rzadka okazja, by bliżej poznać ten niezwykły obiekt, który minął Słońce i zbliżył się do Marsa.occultronaut
