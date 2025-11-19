To nie jest kometa tylko statek turystyczny. Gdy będą mijać Ziemię przewodnik powie do podróżujących: ,,Zbliżamy się do Ziemi. Proszę spojrzeć, w tamtym miejscu istnieje taki twór, który Ziemianie nazywają państwem. W tym przypadku patrzycie Państwo na Stany Zjednoczone. To tutaj w dziełach popkultury lądują statki kosmiczne takie jak nasz. Pytacie dlaczego tutaj? Niestety nie mam wiedzy na ten temat''.