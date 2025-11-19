Policjanci mieli znęcać się nad bezdomnymi. "Świetna zabawa"
W Koszalinie zatrzymano w środę pięciu policjantów, którzy mieli znęcać się nad bezdomnymi. Mieli przebierać swoje ofiary i je wyśmiewać, jednego z bezdomnych bez powodu spryskać gazem, a wszystko to nagrywać telefonami komórkowymi. Zatrzymani to policjanci z zaledwie kilkuletnim stażem - dowiedziaStopa_Szopa
Komentarze (23)
Na nich działa tylko argument siły. Ci ludzie muszą się bać, że jak zrobią coś złego, zostaną ukarani fizycznie.
Dla drobnych przestępstw, kradzieży, pobić, itp. powinna wrócić kara chłosty.
Przywiązuje się delikwenta do słupa pod lokalną galerią handlową, ściąga gacie i na gołą dupę tak z 10 batów. Nie uszkodzisz go, ale pół miasta będzie wiedzieć, że dostał na dupę.
To jest kara upokorzenia, adekwatna
@Radysh: to była przez stulecia oficjalna kara i w wielu krajach, nawet niemuzułmańskich nadal funkcjonuje. Nie chodzi o to, by delikwentowi uszkodzić tyłek, ale o to, by mu było wstyd w lokalnej społeczności
"czy biłbyś niewinnych ludzi z okrucieństwem, szczególnie jak każe szef?"
i odpowiedziałeś nieopatrznie że nie?
Tutaj macie cały artykuł
@ocynkowanyodpornynahejt: a kiedy się szkolili?