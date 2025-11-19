W Koszalinie zatrzymano w środę pięciu policjantów, którzy mieli znęcać się nad bezdomnymi. Mieli przebierać swoje ofiary i je wyśmiewać, jednego z bezdomnych bez powodu spryskać gazem, a wszystko to nagrywać telefonami komórkowymi. Zatrzymani to policjanci z zaledwie kilkuletnim stażem - dowiedzia