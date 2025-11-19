Spadnie nawet 30 cm śniegu. Zima wkracza do Polski
Od czwartku do soboty należy spodziewać się opadów śniegu, miejscami - na południu Polski - do 30 cm - podała synoptyk IMGW Magdalena Pękala. Wysoko w górach śniegu będzie jeszcze więcej - do 50 cm. Nie można wykluczyć nawet śnieżyc.gerwazy-oko
@terenn: to, że ludzie jeżdżą wolniej, nie oznacza "totalnego paraliżu" - totalny paraliż jest jak debil nie dostosuje prędkości do umiejętności i się wywali na zakręcie
Na sylwester będzie cieplej.
@rukh: W Sylwestra, nieuku.