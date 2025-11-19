100 mln zł na produkcję krytycznych leków. ARP udzieli finansowania
ARP udzieliła 100 mln zł finansowania tarchomińskiej Polfie produkującej leki krytyczne, takie jak antybiotyki, insuliny i wysokoaktywne terapie onkologiczne. Czyli jednak coś się robi, żeby uniezależnić od Chin. I to mowa tylko o Polsce.mnvt
Problem w tym że mamy durne społeczeństwo, które wyżej ceni to że podniosło im się podatki po to by dać im socjal niż to że ktoś weźnie i zagwarantuje im że będą żyli jak zachorują!
@Bijelodugme: No bo tej kasy nigdy nie było w budżecie (i nie mówię tylko o 500+).
A że dali na kredyt, to teraz możesz się dziwić z innymi dlaczego taki duży deficyt obecnie mamy.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Na sasinalia, wybory kopertowe i dożynki z fruwającymi Apachami to pieniądze są, ale na bezpieczeństwo kraju to ochłapy. Big Pharma pewnie zwija się ze śmiechu słysząc, że potężna Lechia przeznaczyła 100 milionów orenów na produkcję strategicznych substancji czynnych.
;) no BigPharma leży i nie może złapać oddechu na podstawie tego news'a ... ze śmiechu
cos sie robi ale zeby przelewac hajs, jak tam na szczycie tych pieniedzy nie odbierze jakis partyjny znajomy i nie wyda na jachty to bede w ciezkim szoku ze nasz rzad byl w stanie takie cos zrobic bez pistoletu przy glowie