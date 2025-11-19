Hity

tygodnia

Funkcjonariusze pobili na stacji benzynowej mężczyznę z chorobą Parkinsona.
Bananowy syn właścicieli "Agmaz" chwali się jazdą +270km/h
Pszczyna dyskryminuje chłopców w podstawówce za unijne pieniądze
76 osób na jedno miejsce na dermatologię, 65 na endokrynologię
Małżeństwo walczy z dzikimi lokatorami i ma zakaz zbliżania do własnego domu.
