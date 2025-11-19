To ja wam powiem jak to jest, bo siedzę w tym dosyć mocno. 100mln przy źle zarządzanej firmie to jest nic. Przeszarżowali z inwestycjami i potrzbują kroplówki od państwa. Dostali masę forsy na nowy dział a ten nawet nie funkcjonuje, bo brakuje jeszcze sporo, żeby to zrobić jak należy. Główny problem leży jak zwykle w spółkach Państwowych - ludzie decyzyjni nie znają się na tym, czym zarządzają.