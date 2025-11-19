To już pewne. Niemiecki gigant zamyka fabrykę w Polsce
Niemiecki koncern Henkel oficjalnie potwierdził likwidację swojej fabryki w Raciborzu, gdzie od lat produkowano popularne środki piorące, m.in. Persil i E. Zakład zakończy działalność z końcem listopada 2025 roku, a proces redukcji zatrudnienia potrwa do marca 2026. Pracę straci 159 osób. Firma zaperalf-szer
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
Ale od kilku lat, już nie widziałem tak dużych opakowań.
A w ogóle, ceny proszków wywaliło w kosmos.
@ZawodowyMacherOdLosu:
Zasadniczo to nie, tylko niech zapłacą nam odszkodowanie za II wś i nie będą do niczego potrzebni.
Ciekawe co dokładnie się za tym kryje?
@jacke: ChatGPT będziesz teraz wsypywał do pralki, a nie jakiś proszek.
@jacke: tzn. proszki produkowane w PL są już za drogie i konsumenci preferują inne (tańsze)
tzn. musimy znaleźć miejsce gdzie możemy zapłacić mniej za pracę i energię, żeby nie utopić marek w ogóle