po prostu chcę pokazać hipokryzję oraz to jak faceci sobie świat urządzili

to nie do końca mężczyzni sobie tak urządzili świat tylko system w swojej obecnej formie ma na rękę osłabić pozycję mężczyzn. Dzięki temu że są słabsi to nie ma kto bronić kobiet i dzieci przed indoktrynacją i propagandą, a ta pierze mózgi wszystkim po kolei pod wymogi systemu ¯\(ツ)/¯