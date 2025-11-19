Gdybyście nie wiedzieli (bo Google wam nie powie), to dziś jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Ale cały świat ma to w dupie. W sumie ja też trochę, po prostu chcę pokazać hipokryzję oraz to jak faceci sobie świat urządzili.
Kamael
- 58
Komentarze
to nie do końca mężczyzni sobie tak urządzili świat tylko system w swojej obecnej formie ma na rękę osłabić pozycję mężczyzn. Dzięki temu że są słabsi to nie ma kto bronić kobiet i dzieci przed indoktrynacją i propagandą, a ta pierze mózgi wszystkim po kolei pod wymogi systemu ¯\(ツ)/¯
Piękne zilustrowanie czemu cały świat ma to w dupie skoro nawet ludzie oburzający się o to mają to w dupie xDD
W sumie...