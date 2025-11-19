idzcie sadzić drzewka w czynie społecznym, to teraz modne ;)

Ale wykopki niedawno pisały, że FSC niepotrzebne (bo chinczycy i ruscy przeciez o to nie pytają, tylko jakieś głupie europejskie firmy), że przecież przyrost masy z roku na rok jest większy i lasów nie ubywa, a w ogóle to przecież uprawa jak kazda inna, to trzeba ciać, bo się zmarnuje ;)

Ważne, że obywatel, który jest właścicielem lasów i beneficjentem widzi zysk Pokaż całość