Drewno za miliardy pod lupą NIK. Konsekwencje mogą być poważne.
Jak wykazał raport Najwyższej Izby Kontroli Lasy Państwowe pozyskały bez obowiązujących planów urządzania lasu aż 19,9 mln m sześc. drewna wartego blisko 4,6 mld zł, w tym również z obszarów ochrony Natura 2000.boboliwo
Trzeba budżet ratować (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Obowiązkowa naprawa:
1) Podatek od sprzedaży drewna do budżetu
2) Weryfikacja i ograniczenie samowoli LP w dysponowaniu gotówką, którą zamiast na poprawę ilości lasów wydają na SIEDZIBY, AUTA i INNE ZBYTKI...
3) Obowiązek nasadzeń w stosunki 1:20 !!! Za jedno wycięte drzewo (które rosną po 40-80lat) powinni mieć obowiązek nasadzenia
Ale wykopki niedawno pisały, że FSC niepotrzebne (bo chinczycy i ruscy przeciez o to nie pytają, tylko jakieś głupie europejskie firmy), że przecież przyrost masy z roku na rok jest większy i lasów nie ubywa, a w ogóle to przecież uprawa jak kazda inna, to trzeba ciać, bo się zmarnuje ;)
Ważne, że obywatel, który jest właścicielem lasów i beneficjentem widzi zysk