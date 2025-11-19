Dziś UE zadecyduje o masowym skanowaniu wiadomości. Naukowcy wzywają do opamięta
Dziś, 19 listopada Unia Europejska rozstrzygnie o losie projektu umożliwiającego skanowanie prywatnych wiadomości bez zgody użytkowników. Nowa regulacja, reklamowana jako narzędzie ochrony dzieci w internecie, budzi opór środowisk akademickich. Profesorowie wysłali otwarty list potępiąjący takie...jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Potem jeszcze waluta cyfrowa, zakaz gromadzenia oszczędności (bo przecież to też jest w planach) i mamy raj dla robaków.
Unia jest wspaniała i ją kocham, uwielbiam wręcz.
Bo muszę.
Sranie w banie generalnie. To ma zapedzic wieksosc owiec do zagrody, jak nie jestes idiota to zawsze znajdziesz rozwiązanie dopoki bedziesz miec dostep do Intenetu.
Jak ci odjebia neta to sa