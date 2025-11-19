Najpierw chłopa pobili, później próbowali ośmieszyć w internecie wrzucając pocięty filmik, że niby spoko i należał mu się w------l, a na koniec jeszcze złożyli wniosek o odebranie gościowi prawa jazdy.



Policyjne k---y nie mają za grosz honoru. Sprawcy pobicia - policjanci w cywilu, którzy rzucili się we trzech na chorego człowieka nie zostali nawet przez kolegów wylegitymowani. Banda j-----j patologii.