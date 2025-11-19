Revolut ogłosił wycofanie kryptowaluty CLV, dając użytkownikom jedynie kilka dni na sprzedaż oraz uniemożliwiając jej wypłatę na zewnętrzne portfele, co zmusza wielu do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem. Co niepokojące, platforma nie publikuje tej informacji na swojej oficjalnej stronie — powiadomienia trafiły jedynie do części użytkowników mailowo. Brak pełnej transparentności oraz tak krótkie terminy rodzą obawy, czy podobne sytuacje nie pojawią się w przyszłości. Dodatkowo takie działania podważają poczucie stabilności usług i mogą wskazywać, że polityka Revolut wobec produktów krypto może zmieniać się nagle i bez szerokiej komunikacji, co jest szczególnie ryzykowne dla klientów traktujących te aktywa poważnie.
Afera: Revolut zmusza swoich klientów do niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem
Komentarze (21)
Z $1.5 w 2021 do $0.008 czyli spadek o ponad 99%. Współczuję wszystkim którzy dali się na to nabrać.
Kapitalizacja CLV wynosi $10 mln, więc pewnie Revolut ma ze dwóch klientów którzy posiadają w CLV niewielką kwotę i dlatego nie chce im się implementować wypłat.
Rev nie ma funkcji transferu do portfeli zewnętrznych, czy zablokowali transfery w
@mechaniczny_rusek: Niewiele to zmienia, jeśli złamali prawo (o ile to zrobili)
Tak dziala wolny rynek