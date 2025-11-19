Bo pośrednicy chca zarobic na handlu shitcoinami przez hazardzistów korzystajacych z ich platformy a nie sie nadmiernie interesowac ich śmieciami w portfolio. Jak twój śmieć sie rozpadnie na pół to nie mozna zrzucac na nich winy za to, ze sam sie w------s na mine przez swoja glupote. Dzialaja zgodnie z wlasnym regulaminem, ktory kazdy akceptował przed używaniem ich aplikacji.



Tak dziala wolny rynek