Teraz przyjdzie cynizm kogoś, kto żyje w przyszłości i dużo widział, pięknie to podsumował jeden weteran z UK: "gave thire lives for what?".

Co z tego, że Polska i Polacy mają najwięcej medali sprawiedliwych wśród narodów, skoro to nam się czkawką odbiło. Można zacząć, chociażby od przejęcia tysięcy mienia przez rzekomo 130-letnich właścicieli (warszawskie akcje). Czy szkalowaniu Polski na każdym kroku przy akompaniamencie IV rzeszy, znaczy Niemiec. Ustawie w USA itp itd