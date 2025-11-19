Rodzina Ulmów, czyli jak pozostać człowiekiem w nieludzkich czasach
Historia Ulmów to w zasadzie historia niemieckiej okupacji w pigułce. Choć los, który ich spotkał, jest przykładem rażącej krzywdy i niesprawiedliwości, to jednocześnie stanowi dowód na to, do jakiego heroizmu zdolny jest człowiek nawet w najbardziej nieludzkich czasach.Histmag
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
Co z tego, że Polska i Polacy mają najwięcej medali sprawiedliwych wśród narodów, skoro to nam się czkawką odbiło. Można zacząć, chociażby od przejęcia tysięcy mienia przez rzekomo 130-letnich właścicieli (warszawskie akcje). Czy szkalowaniu Polski na każdym kroku przy akompaniamencie IV rzeszy, znaczy Niemiec. Ustawie w USA itp itd
@NaMoment: ale przecież to polskie cwaniaczki przejęły, co do pozostałych punktów to zgoda
https://www.youtube.com/watch?v=VL70T-X7w0Q
Nie każdy musi płacić abonament.