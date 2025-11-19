Pokłócił się z pieszymi na pasach. Zawrócił i wjechał w nich
Zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób usłyszał 39-letni mężczyzna. W sobotę w nocy w Zawierciu (Śląskie) celowo potrącił na chodniku pieszych. Wcześniej wdał się z nimi w dyskusję, gdy przechodzili przez pasy.Sztywnesutkiszatana
