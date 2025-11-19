Weronika prowadziła własne śledztwo. Zmarła w dziwnych okolicznościach
Weronika, będąca w dziewiątym miesiącu ciąży, zostaje znaleziona nieprzytomna w domu. Dzień później umiera w szpitalu, podobnie jak jej syn, Kacperek. Śledczy przez długi czas twierdzą, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.Dawser
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
Najpierw poznajesz partnera/partnerke, potem robisz dzieci. Nie mieszkasz u teściów. Nie żenisz się dopóki nie sprawdzisz czy partner trzyma ciśnienie w czasie kłótni, czy ma wogóle dobrą wole pracować nad związkiem.
Kronika zapowiedzianej katastrofy.
pewnie Jakub nie miał konta na wykopie, więc nie dało się wyczuć jak toksyczny z niego człowiek
bynajmniej nie z powodu tematyki, a raczej warsztatu pisarskiego autora ( ͡º ͜ʖ͡º)
GPT:
23-letnia Weronika, będąca w dziewiątym miesiącu ciąży, została znaleziona nieprzytomna w domu, a dzień później zmarła — w tym samym czasie zmarł także jej nienarodzony syn.