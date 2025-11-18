Dramat 13-latka odkryty dzięki czujności kolegów.
Jak się później okazało, nad 13-latkiem znęcała się matka. Chłopiec jest obecnie pod opieką dorosłego brata, a matka ma zakaz zbliżania się do dziecka. Założono jej niebieską kartę i wszczęto postępowanie o stosowanie przemocy wobec dziecka.HardWax
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Gdzie jesteś?
@kanis-sapiens: (￣෴￣)
Na szczęście zadziałał tak jak trzeba i babcia dostała wyrok i zakaz zbliżania się.
@mage: To znaczy: sobie nie pozwolił wejść na jej głowę; tak? Jeśli nie tak, jeśli nie dał jej wejść sobie na głowę, to nie warto składać jak Yoda.