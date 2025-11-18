Chciałbyś pójść do kina na film, a nie reklamy?
Sprawdź dokładne godziny rozpoczęcia filmów w kinach bez reklam i zwiastunów. Obliczamy rzeczywisty czas rozpoczęcia seaKruk_
Wyszedłem, jebłem niedojedzonym popcornem i zbeształem biedną babę w kasie.
Wiem, frustrujące dla obu stron, ale nie mogłem nie.
Mylisz głośność z dynamiką a hifi kojarzy ci sie z heblami wbitymi w sufit...
BTW. wskaż miejsce w rzeczywistości ktore ci wymasuje placy tak jak w kinie (zwłaszcza w dialogach)
Przychodząc do dużego kina sieciowego, w dobrym guście jest spóźnić się 15 minut na czas rozpoczęcia seansu. Jest to wyraz godności, szacunku do swojego czasu i pieniędzy.
Ps. Chyba naprawdę słabo się dzieje w branży kinowo
Tak właśnie bym robił gdybym chodził do kina.
Uwielbiam filmy i kino ale zamieniłam je na projektor w domu, w kinie nie byłam od kilku lat i sie nie wybieram.
Jeśli macie dużą ścianę polecam wyrzucić meble i sobie walnąć kino choćby na białą ścianę, wyciągniecie obraz do 300cali.
Na premiery nie czeka sie długo w obecnych czasach. Projektory przechodzą najśmielsze oczekiwania jak macie kasę, jak nie macie to bogacze sprzedają tanio (ok.1500) dobre u----i, tylko
@Hooch180: tylko się nie pomyl.