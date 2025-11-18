Matka pozbawiona praw rodzicielskich bezprawnie zajmuje mieszkanie.
6 latek dostał w spadku po zmarłym ojcu mieszkanie. Matka pozbawiona praw rodzicielskich (porzuciła syna jak miał 2 lata) bezprawnie zajmuje mieszkanie zmieniając je w melinę. Właściwy materiał od 30:30.HardWax
Komentarze (31)
No juz nie zajmuje.
Swoją drogą podziwiam charyzmę pana Jacka. Najpierw menele agresywni i awanturni, bluzgi i strasznie policją. Jedno cięcie materiału i nagle oboje menele totalnie odmienieni.
Jakby ich dotknął czarodziejską różdżka. Tak panie Jacku. Dobrowolnie opuszczamy. Tak, stawiamy sie po meble. Nie, nie potrzeba policji. Nie potrzeba lokalu zastępczego. Nic nie potrzeba, już wychodzimy.
@exoone: Baterie przyniosło dwóch silnych panów.
zapewne daje krótki wykład z nauk Platona, który nauczał że nie należy używać cudzego bez pozwolenia
może przytacza też wersy z Nowego Testamentu mówiące aby nie czynić innym czego nie chciałbyś mieć czynione tobie
musi być świetnym oratorem by tak przekonać słuchacza do swoich racji
Do spodu z takimi patusami.
Tu w praktyce o co naprawdę chodzi, a więc zazwyczaj jest tak, że czynszojad znajduje lepszą ofertę i wbrew umowie i prawu pozbywa się lokatorów wynajmując tego typu firmy. Przypominam, że współczynnik urodzeń to 1,099. Z roku na rok spada. Brońcie dalej czynszojadów a Polaków będzie jeszcze mniej.
@dekker: Tak, każda sprawa jest inna. A filmik pana Jacka to narracja pana Jacka i jego klienta przedstawiona za pomocą filmu na YT. Tylko tyle i aż tyle. A w tym temacie na FB jest przedstawiona inna narracja. Każdy więc może wyciągnąć wnioski sam, która bardziej do niego trafia.