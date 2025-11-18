"Wojna Peloponaeska" Tukidydesa

To jest w ogóle książka unikalna w skali świata. Otrzymujemy relację naocznego świadka tych wydarzeń (przypominam, lata 431-404 p.n.e.) , z pierwszej ręki, pisaną niemal na żywo. Co więcej, to nie sucha relacja, albo co gorsza opowieść przeplatana mitami, ale tekst bardzo rzetelny i przenikliwy oraz pełen ciekawych spostrzeżeń i konkluzji na temat tego, jak funkcjonowały ówczesne społeczeństwa.Wniosek z tego taki, że mimo zupełnie innego