Kim był Polak, dzięki któremu stworzono mikroprocesory?
W 1885 roku w Kcyni na Pałukach przyszedł na świat Jan Czochralski, twórca powszechnie stosowanej w elektronice metody pomiaru szybkości krystalizacji metali.Histmag
I pamiętaj. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie miał sztuczną siatkówkę w oku (naturalnym lub sztucznym)... to też zasługa Polaków.
Tak jak niebieski laser, czy perowskity xD