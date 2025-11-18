Uprowadzili, bili młotkiem i polewali wrzątkiem. Dramat 44-latka
Siedem osób zostało zatrzymanych przez policjantów z Częstochowy w związku z porwaniem 44-letniego Ukraińca. Mężczyzna został dotkliwie pobity. Był polewany wrzątkiem, uderzany młotkiem. Uciekł oprawcom.gerwazy-oko
Handel tam kryształem przez Ukraińców to norma.
Prędzej kupisz od Ukraińca niż od Polaka.
Sekta ludzi wielbiących rosję będzie takie rzeczy odwalać bo są tresowani do nienawiści wobec Ukrów by w naszym kraju zamiast rozwoju były zamieszki i chaos. Wszystko oczywiście dla korzyści putina bo jest silny tylko wtedy gdy ofiara jest samotna. Dlatego ma tyle szczujni w każdym kraju, które sieją nienawiść i napuszczają na siebie narody.
Tu słowa o tym, że hodowane patusy