Policja aresztuje za prywatne wiadomości na WhatsApp.
Sprawa aresztowanie Maxiego Allena i Rosalind Levine w Borehamwood w hrabstwie Hertfordshire powraca. Para rodziców, zatrzymana w styczniu po prywatnej rozmowie na WhatsAppie dotyczącej szkoły ich córki, otrzymała odszkodowanie od policji Hertfordshire. Policja najwyraźniej nie zamierza przepraszać.FredOnizuka
Tak się zastanawiam, czy jest jedna rzecz, którą osiągnęli obywatele...
Zamordyzm powiększył się niemiłosiernie
Kontrola nad własnymi granicami w zasadzie nie istnieje
Inżynierowie z Afryki płyną do nich szerokim strumieniem i nie chcą pracować
Gospodarka dostała
@Anomalocaracid: w tej sytuacji są tylko dwa rodzaje "szurii": troglodyta, który na nich doniósł jak w 1984 i ludzie tacy jak Ty którzy banalizują całą sytuację i próbują gaslightować innych, używając jakiś smiesznych labelek
@justBrowsin: xDDD
To rzeczywistość...
Policja nie skanowała wiadomości prywatnych, tylko ktoś z grupy rodziców, którzy konwersowali o dyrektorze szkoły p------ł do dyra, a dyro jak miękiszon nasłał policję. ¯\(ツ)/¯
Czemu manipulujesz i dodajesz słowo "prywatne"?
To była publiczna grupa rodziców na Whatsappie w której szydzono z nauczyciela.