Ważny trop ws. dywersji na torach. Chodzi o telefony służące do detonacji ładunk
Służby wiedzą, kto kupił dwie karty SIM do telefonów służących do zdetonowania ładunków na torach trasy kolejowej Warszastarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 83
- Odpowiedz
Służby wiedzą, kto kupił dwie karty SIM do telefonów służących do zdetonowania ładunków na torach trasy kolejowej Warszastarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (83)
najlepsze
@Kamael: W jakim mieście mordo?
I jeszcze do tego ukrywają się zamiast w domu siedzieć xD No co to za absurd kto w to wierzy xDD
za czteropak