Mam wrażenie, że Polska Policja jakiś czas temu otworzyła nabór i kryterium było bycie Karyną. To już któryś news w ciągu ostatnich tygodni że jakaś "policjantka" coś odwaliła. Jedna spała z bandziorami i udostępniała im info, kolejna była pijana i coś tam odwaliła, teraz następna pijana do tego za kółkiem. Masakra, najgorsze patusiary teraz idą do policji i nikt tego nie weryfikuje