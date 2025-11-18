Czy Polska to kraj bogacących się biedaków?
Polacy zarabiają coraz więcej i dalej są jednymi z najbiedniejszych w UE. Zamiast oszczędzać i inwestować, topimy wszystko w bieżącej konsumpcji. Majątek przeciętnego Polaka? Drugi najniższy w Europie tuż przed Rumunią.WinoDominoISpiew
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
Pomyśl o młodych ludziach z lat 90. Brakowało wtedy wszystkiego. Czuliśmy zapach i smak "luksusu", bo mieliśmy różne czasopisma ale nawet w normalnych domach gdzie oboje rodziców pracowało rzeczy takie jak konsola do gier były marzeniem.
Ja też przez pierwsze lata pracy nie inwestowałem. Rozwalałem wszystkie pieniądze na to czego w dzieciństwie (podkreślam - nie ubogim, zwykłym) rodzice nie mogli nam kupić. Dopiero jak wypstrykałem się z pomysłów na
@costamtenteges: ...
odczepcie sie od tej sredniej - odejmij kilka (np.: trzy aglomeracje - Wawa, KrK, GD) i jest zonk
kwantyle lub sigma (rozklad normalny) da lepsze wyniki, ale zeby to zrobic trza miec dane statystyczne, a nie GUS laskawie dane dane z UoP-ow i tak nie wszystkich....
@chromypies: Podstawy problem jest taki, że od przeciętnego młodego Polaka wymaga się własnego mieszkania,
Wszystko to proces. Mamy 2025 rok, od którego mniej więcej można powiedzieć, że zarabia się w miarę godne pieniądze w Polsce? 2010? Tak, zaraz wyskoczy ktoś z tekstem, że nie wszyscy, wiemy o tym. Natomiast ta dość duża grupka