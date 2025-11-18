12 mężczyzn dziennie w Polsce odbiera sobie życie.
"My, kobiety, mamy dużą rolę do odegrania" "To nie ja zauważyłem. To zauważyła żona i dzieci. W którymś momencie zauważyli, że jestem nieobecny, nadpobudliwy, drażliwy. Potrafiłem wpatrywać się w ścianę lub okno przez długi czas, nie wstawać od stołu, mieć problemy ze wstaniem z łóżka."gerwazy-oko
Komentarze (53)
Facet ma depresje - śmiech na sali
@Foxrate: niech to rozchodzi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak facet ma problemy i z czymś sobie nie radzi to koleżanki, rodzina, rodzice, ciotki, babcie natychmiast poradzą, żeby baba zostawiła "nieudacznika" bo zasługuje na kogoś lepszego.
Facet musi być użyteczny do eksploatacji. Ma być jak maszyna do z-----------a. Z---------ć do emerytury, czyli w przypadku większości mezczyzn praktycznie do śmierci. Poświecić w razie czego zdrowie i zdechnąć.
Jak się
Szczegolnie gnije z tych ojcow co z----------a jak woly ponad sily zeby coreczce dom wybudowac (a znam kilku takich co tak gada).
A coreczka netflix, erazmus, joga i basen 3 dni w
I dlaczego nic się z tym
A wykopki pluja w komentarzach, zepomoc tylko dla kobiet, ze nikt o facetow nie zadba.
Czy na prawde zanikła umiejetność czytania ze zrozumieniem?
Ja sie w c--j ciesze ze sa takie artykuly, bo pokazuja problem i zaczynaja go naświetlać
Przerobione i doświadczone przez dosłowne stulecia przez wielu mężczyzn
Tu jest pies pogrzebany. Cała