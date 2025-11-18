Pozwólcie, że Wam zdradzę, coś cholernie bolesnego, ale prawdziwego. Poza rodziną i przyjaciółmi cierpiącego człowieka nikogo to nie obchodzi. Media robią clickbaity, ale na poziomie krajowym nikt tego problemu nie rusza i nie ruszy. Nie poprawia się opieka psychiatryczna, nie ma realnych kampanii wsparcia. Mało tego dociska się śrubę i to szczególnie mężczyznom. Kobiety też nie mają różowo, ale społeczeństwo jest wobec nich zdecydowanie bardziej wyrozumiałe.



