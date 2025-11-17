Naczelna Izba Lekarska - negatywnie o zwiększaniu limitów na studiach medycznych
Według ekspertyzy NIL obecne założenia Ministerstwa Zdrowia doprowadzą do tego, że "już w 2032 roku liczba lekarzy przekroczy prognozowany popyt na świadczenia" - Kurtyna drodzy Państwo. Źródło: oficjalna strona - w linkuBastek98
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 83
- Odpowiedz
Komentarze (83)
najlepsze
I? Przecież nie wszyscy muszą pracować dla NFZ. A prywatnie też są kolejki. Jak skończą się borywatnie kolejki i na NFZ to dopiero wtedy będziemy mogli stwierdzić, że lekarzy jest wystarczająco.
Ludzie nie kogą dostsć się do lekarza i musi ich diagnozować ChaGPT a ty uważasz, iż jest to ok?
@GrzegorzPorada: Państwo nie ma interesu w istnieniu NIL. Przynajmniej ja takiego nie dostrzegam. Może ktoś mnie przekona, że jest inaczej?
G---o im Tusk zrobi, medialna nagonka ucichnie i będzie po temacie.