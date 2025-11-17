A czego spodziewać ie się po organie powołanym do obrony statusu zawodu lekarza? To tak, jak izby adwokackie/radcowskie/notarialne - one też nie są przecież po to, żeby te zawody były bardziej przyjazne ludziom korzystającym z usług, czy też ludzie je wykonujący ogólnie lepsi w tym co robią (czyt. bardzoej etyczni, uczciwi, bardziej profesjonalni). To zwyczajnie "druga ręka", która rękę myje...