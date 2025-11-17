Wystarczy gruby portfel by zdobyć możliwość udziału w polowaniu
Polsat News Ujawnia szokujące praktyki myśliwych, którzy organizują polowania za pieniądze. Bo jak się okazuje, choć prawo tego zakazuje - w Polsce do zwierząt może strzelać każdy - bez kontroli, bez pozwoleń i bez doświadczenia - za to z prawdziwą bronią w ręku.boboliwo
Komentarze (37)
najlepsze
Spalić żywcem 3 osoby i nie ponieść za to konsekwencji
To ja wymieniam inne podobne co "choć prawo zakazuje, to w Polsce (...) może każdy.":
Jechać 120 km/h w zabudowanym
Włamywać i okradać domy
Wręczać łapówki
Nawoływać do przestępstwa
jeździ na polowania do afryki, zabija zwierzęta pod ochroną
potem przez lostniko za łapówki dla celników przemyca kości słoniowe i inne trofea do polski
na deser posiada b--ń bez zezwolenia
i tak od 30 lat